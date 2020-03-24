Альпинисты обнаружили желтозадых хомячков на рекордной для млекопитающих высоте





Во время восхождения на вершину вулкана Льюльяйльяко группа альпинистов заметила представителей местной фауны – желтозадых хомячков на высотах, которые раньше считались для них недоступными. Этот вид грызунов хоть и характерен практически для всей территории Южной Америки, но в горах, выше отметки в 5200-5800 метров до этого замечен не был. Теперь же биологи получили информацию о том, что желтозадые листоухие хомячки способны выживать и на высоте в 6739 метров.Это послужило причиной для организации экспедиции, состоящей из группы международных ученых, целью которой стало изучение высотного предела для мест обитания грызунов. Специалисты поднялись на Льюльяйльяко и обнаружили представителей вида листоухих не только у подножья вулкана, а также практически на всей его поверхности, но и на подходе к самой вершине. Это позволило ученым пересмотреть ранее существующие теории по поводу ареала обитания желтозадых хомячков и их физиологических особенностей.Кроме того, теперь перед экспертами встал еще ряд вопросов: вызвано ли расширение высотного предела расселения грызунов акклиматизацией, или же все дело в генетике. Также неизвестной остается еще одна дилемма – чем питаются «высокогорные» хомяки, учитывая тот факт, что выше 2000 метров на вулкане нет растительности.