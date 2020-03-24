Компания Lenovo планирует выпустить беспроводные наушники-вкладыши
Компания Lenovo проектирует новые беспроводные наушники-вкладыши. Патент, раскрывающий общий внешний вид новинки, был размещен на портале SIPO.
На представленных изображениях заметно, что гарнитура будет поставляться вместе с квадратным футляром для подзарядки. Вкладыши для левого и правого уха станут полностью независимыми. Наружная часть каждого наушника получит квадратную форму с закругленными углами. На внешней стороне появится сенсорная панель, на которой расположатся регулятор громкости и кнопка приема и отклонения звонков. Также с ее помощью окажется возможной регулировка громкости. Футляр для наушников будет заряжаться через разъем USB Type-C, однако информация о его емкости сейчас отсутствует.
Согласно оценке CTMR, рынок беспроводных наушников растет стремительными темпами. Например, поставки в четвертом квартале 2019 года оказались в 1,5 раза больше тех, которые наблюдались в третьей четверти, они составили 51 млн единиц гаджетов.
На представленных изображениях заметно, что гарнитура будет поставляться вместе с квадратным футляром для подзарядки. Вкладыши для левого и правого уха станут полностью независимыми. Наружная часть каждого наушника получит квадратную форму с закругленными углами. На внешней стороне появится сенсорная панель, на которой расположатся регулятор громкости и кнопка приема и отклонения звонков. Также с ее помощью окажется возможной регулировка громкости. Футляр для наушников будет заряжаться через разъем USB Type-C, однако информация о его емкости сейчас отсутствует.
Согласно оценке CTMR, рынок беспроводных наушников растет стремительными темпами. Например, поставки в четвертом квартале 2019 года оказались в 1,5 раза больше тех, которые наблюдались в третьей четверти, они составили 51 млн единиц гаджетов.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:58