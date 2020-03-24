В Санкт-Петербурге появятся безэкипажные катамараны





Создавать безэкипажные катамараны будут на базе опытного производства судостроительного завода. Данный проект получил шифр «Катамаран-КК». Речь идет о маломерном судне катамаранного типа, которое оснащено парой килей-поплавков. Соединяться они будут мостовой частью, относящейся к ферменному типу.На базе СНСЗ производят композитные корпуса судов, которые создаются из композиционных полимерных материалов. В их основе углеродное волокно, а формирование деталей происходит в матрице с помощью метода вакуумной инфузии. Перед работниками завода поставили цель по созданию комплексов корпусов для четырех судов. Политех, расположенный в Санкт-Петербурге, должен получить свой заказ в мае текущего года.