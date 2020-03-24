Geely из-за коронавируса начала доставлять ключи от авто с помощью дронов





В феврале компания Geely запустила полноценный онлайн-сервис по продаже авто в Сети, чтобы максимально минимизировать контакты между людьми. Однако ключи и документы приходилось отдавать при личной встрече покупателя и продавца, но этот вопрос был решен введением в работу специальных дронов. Они подлетали к двери клиента или на балкон, что сводило контакты между сторонами к нулю. Все онлайн-заказы проходят перераспределение между местными дилерами, которые осуществляют доставку автомобиля. Перед отправкой к клиенту машину тщательно дезинфицируют.Благодаря своевременным карантинным мерам вспышка коронавируса в Китае уже пошла на спад. В связи с этим дилеры Geely задумались над сохранением нового метода торговли, что может ускорить рост продаж.