Ученые связали возрастное ухудшение зрения с белком зубной эмали





Казалось бы, кальций откладывается на задних стенках глазных яблок вместе с белком под названием «амелотин». Вот только наслоения двух компонентов провоцируют поэтапное ухудшение зрения с возрастом. В большинстве случаев вышеназванные процессы наблюдаются у тех людей, кто старше 50-ти лет. Ученые установили связь между отложениями и возрастной проблемой. Теперь они занимаются поиском возможности приостановить прогрессирование минерализации.Впервые специалисты выявили отложения в 2015 году. Они образуются под пигментным эпителием сетчатки, ответственным за защиту светочувствительных колбочек и палочек, регулирующих остроту зрения. Подобная прослойка закрывает доступ кислороду и питательным элементам к клеткам сетчатки, в результате чего зрение искажается.Для подтверждения гипотезы исследователи провели натурный эксперимент, в ходе которого вырастили в условиях лаборатории пигментные эпителиальные клетки сетчатки. Далее их морили голодом, ограничив поступление питательных веществ. Этот процесс вызвал не только снижение остроты зрения, но и активизировал производство амелотина, начавшего активнее откладываться в глазу. Потом за ним последовал кальций. В настоящее время эксперты должны создать прогрессивные методы профилактики и терапии при ухудшении зрения.