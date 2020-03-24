Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска" на НТВ

На проекте мисс Вселенная-2002 выступала в костюме робота. Судьи даже не могли предположить, что Оксана Фёдорова обладает академическим вокалом, а потому им не удалось скрыть удивление в момент, когда модель рассекретили. По словам знаменитости, ей было интересно познавать себя в новом образе, хотя костюм немного сковывал движения. Телеведущая также добавила, что благодаря участию в шоу она смогла показать многогранность своей творческой натуры, и пообещала поклонникам работать в этом направлении.Отметим, шоу "Маска", транслируемое телеканалом НТВ, представляет собой российскую версию популярного во всём мире проекта. Его участниками становятся известные личности, одетые в разные костюмы. При этом в конце выпусков зрители и судьи принимают решение, кого из конкурсантов стоит рассекретить.