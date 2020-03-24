АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска" на НТВ

Российская телеведущая Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска", транслируемое телеканалом НТВ. На проекте она продемонстрировала свои способности к пению.

На проекте мисс Вселенная-2002 выступала в костюме робота. Судьи даже не могли предположить, что Оксана Фёдорова обладает академическим вокалом, а потому им не удалось скрыть удивление в момент, когда модель рассекретили. По словам знаменитости, ей было интересно познавать себя в новом образе, хотя костюм немного сковывал движения. Телеведущая также добавила, что благодаря участию в шоу она смогла показать многогранность своей творческой натуры, и пообещала поклонникам работать в этом направлении.

Отметим, шоу "Маска", транслируемое телеканалом НТВ, представляет собой российскую версию популярного во всём мире проекта. Его участниками становятся известные личности, одетые в разные костюмы. При этом в конце выпусков зрители и судьи принимают решение, кого из конкурсантов стоит рассекретить.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Новые пики вспышки коронавируса ожидаются осенью и…
Альпинисты обнаружили желтозадых хомячков на рекордной для млекопитающих…
Алена Рапунцель: "Я самое дно, вообще недостойная девушка и не…
Компания Lenovo планирует выпустить беспроводные…
В Санкт-Петербурге появятся безэкипажные…
В Калининграде привлекли к ответственности 5-х нарушивших карантин…
Geely из-за коронавируса начала доставлять ключи от авто с помощью…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет…
Меган Маркл может озвучить персонажа в мультсериале…
Глава WADA Витольд Банька назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021…
Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье…
Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска" на…
В Испании 5,4 тысяч врачей заразились новым…
Премьер-министр Индии сообщил о введении в стране трехнедельного…
Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время…
Ученые связали возрастное ухудшение зрения с белком зубной…
Специалисты "Ростеха" создали передовые органические стекла для…
Какие ошибки совершают компании при переходе к…
В Восточной Антарктике тает самый глубокий ледник в…
Союз клининговых компаний сообщил об увеличении в России числа псевдопроизводителей дезинфицирующих…
«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей…
Геймеры-спидраннеры прошли Doom Eternal за полтора…
В России появится полигон для испытаний беспилотной…
Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением…
Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост…
Гоген Солнцев попросил пожилую жену Екатерину Терешкович вернуться домой: "Я стану для тебя русским Джастином…
Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке…
Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии…
Просмотреть все новости