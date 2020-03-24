В Испании 5,4 тысяч врачей заразились новым коронавирусом





Директор Центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон сообщил, что число медицинских работников, зараженных коронавирусом во всей Испании достигло 5400 человек, что составляет 14% от диагностированных случаев. Зараженных уже на 1490 больше, чем было записано в минувший понедельник, когда число, предоставленное самим Симоном, составило 3910. По словам Симона, процент пострадавших врачей явно возрастает.В то время как в Испании насчитывается около 39,6 тысяч случаев заражения, а число летальных исходов выросло до 2,6 тысяч человек, в глобальном плане пандемия распространяется на все большее количество стран. По последней информации от ВОЗ, коронавирусную инфекцию зафиксировали у 395 тысяч пациентов по всему миру. Врачи сообщают о 17,2 тысячах смертей, большинство из которых приходится на Италию и материковый Китай.