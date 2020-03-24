АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время карантина

В период карантина из-за вспышки коронавируса не только взрослые, но и дети соблюдают новые правила. В связи с этим Николай Валуев дал советы по поддержанию физической формы ребенка в непростое время.
Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время карантина

Как подчеркнул чемпион мира по боксу, во время вынужденного карантина на посещение парков запрет не вводят. По этой причине Николай Валуев предложил юному поколению России посещать данные зоны отдыха, а также заниматься спортом дома. «Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой – и ничего», - рассказал депутат Госдумы. Он добавил, что полноценной работы не будет, однако упражнения позволят ребятам «не заплыть жирком».

По мнению Татьяны Тарасовой, для поддержания физической формы детям нужно иметь 3 ступеньки и скакалку. Заниматься можно как в домашних условиях, так и на улице. Тренер по фигурному катанию добавила, что есть много упражнений для колен, стоп, бедер и других частей тела.

Тарасова добавила, что в интернете можно найти программы для занятий спортом, в частности аэробику. Об этом сообщают Народные Новости России.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Новые пики вспышки коронавируса ожидаются осенью и…
Альпинисты обнаружили желтозадых хомячков на рекордной для млекопитающих…
Алена Рапунцель: "Я самое дно, вообще недостойная девушка и не…
Компания Lenovo планирует выпустить беспроводные…
В Санкт-Петербурге появятся безэкипажные…
В Калининграде привлекли к ответственности 5-х нарушивших карантин…
Geely из-за коронавируса начала доставлять ключи от авто с помощью…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет…
Меган Маркл может озвучить персонажа в мультсериале…
Глава WADA Витольд Банька назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021…
Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье…
Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска" на…
В Испании 5,4 тысяч врачей заразились новым…
Премьер-министр Индии сообщил о введении в стране трехнедельного…
Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время…
Ученые связали возрастное ухудшение зрения с белком зубной…
Специалисты "Ростеха" создали передовые органические стекла для…
Какие ошибки совершают компании при переходе к…
В Восточной Антарктике тает самый глубокий ледник в…
Союз клининговых компаний сообщил об увеличении в России числа псевдопроизводителей дезинфицирующих…
«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей…
Геймеры-спидраннеры прошли Doom Eternal за полтора…
В России появится полигон для испытаний беспилотной…
Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением…
Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост…
Гоген Солнцев попросил пожилую жену Екатерину Терешкович вернуться домой: "Я стану для тебя русским Джастином…
Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке…
Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии…
Просмотреть все новости