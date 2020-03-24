Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время карантина
В период карантина из-за вспышки коронавируса не только взрослые, но и дети соблюдают новые правила. В связи с этим Николай Валуев дал советы по поддержанию физической формы ребенка в непростое время.
Как подчеркнул чемпион мира по боксу, во время вынужденного карантина на посещение парков запрет не вводят. По этой причине Николай Валуев предложил юному поколению России посещать данные зоны отдыха, а также заниматься спортом дома. «Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой – и ничего», - рассказал депутат Госдумы. Он добавил, что полноценной работы не будет, однако упражнения позволят ребятам «не заплыть жирком».
По мнению Татьяны Тарасовой, для поддержания физической формы детям нужно иметь 3 ступеньки и скакалку. Заниматься можно как в домашних условиях, так и на улице. Тренер по фигурному катанию добавила, что есть много упражнений для колен, стоп, бедер и других частей тела.
Тарасова добавила, что в интернете можно найти программы для занятий спортом, в частности аэробику. Об этом сообщают Народные Новости России.
Как подчеркнул чемпион мира по боксу, во время вынужденного карантина на посещение парков запрет не вводят. По этой причине Николай Валуев предложил юному поколению России посещать данные зоны отдыха, а также заниматься спортом дома. «Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой – и ничего», - рассказал депутат Госдумы. Он добавил, что полноценной работы не будет, однако упражнения позволят ребятам «не заплыть жирком».
По мнению Татьяны Тарасовой, для поддержания физической формы детям нужно иметь 3 ступеньки и скакалку. Заниматься можно как в домашних условиях, так и на улице. Тренер по фигурному катанию добавила, что есть много упражнений для колен, стоп, бедер и других частей тела.
Тарасова добавила, что в интернете можно найти программы для занятий спортом, в частности аэробику. Об этом сообщают Народные Новости России.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:02