Специалисты "Ростеха" создали передовые органические стекла для авиации





Ученые из "Ростеха" сообщают, что новое стекло для авиационной техники отличается повышенной прочностью и термической стабильностью. Известно, что этот органический материал был разработан в рамках федеральной целевой программы. По словам экспертов, характеристики конечного продукта заслуживают доверия для применения не только в гражданских самолетах, но и сверхзвуковых военных ЛА. Дальнейшие планы разработчиков будут касаться космической отрасли, судостроения и железнодорожного транспорта.Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко утверждает, что полимеры соответствуют наиболее представительным образцам в техническом и эксплуатационном планах. Определенные сорта нового стекла успешно прошли отраслевую сертификацию, тем самым получив одобрение для промышленного производства. Последней процедурой займется малотоннажное предприятие АО "НИИ полимеров", а также "РТ-Химкомпозит".