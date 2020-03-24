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Специалисты "Ростеха" создали передовые органические стекла для авиации

Пресс-служба корпорации "Ростех" сообщает о разработке новых материалов, используемых в авиации. Специалистам удалось создать передовые органические стекла на основе полиметилметакрилата .

Ученые из "Ростеха" сообщают, что новое стекло для авиационной техники отличается повышенной прочностью и термической стабильностью. Известно, что этот органический материал был разработан в рамках федеральной целевой программы. По словам экспертов, характеристики конечного продукта заслуживают доверия для применения не только в гражданских самолетах, но и сверхзвуковых военных ЛА. Дальнейшие планы разработчиков будут касаться космической отрасли, судостроения и железнодорожного транспорта.

Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко утверждает, что полимеры соответствуют наиболее представительным образцам в техническом и эксплуатационном планах. Определенные сорта нового стекла успешно прошли отраслевую сертификацию, тем самым получив одобрение для промышленного производства. Последней процедурой займется малотоннажное предприятие АО "НИИ полимеров", а также "РТ-Химкомпозит".

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:50

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