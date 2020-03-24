В Восточной Антарктике тает самый глубокий ледник в мире





Глубина каньона составляет 3500 метров ниже уровня моря. Тем не менее, как отмечают специалисты из NASA, лёд весьма уязвим перед глобальным потеплением. Тёплые океанские воды оказывают разрушительное воздействие на ущелье, вследствие чего оно понемногу уменьшается. Учёные переживают из-за этой ситуации, поскольку если растает весь лёд в Денмане, то средний уровень моря станет выше сразу на полтора метра.На данный момент невозможно предсказать, спустя какое время каньон лишится льда. Есть предположения, что процесс будет проходить медленнее из-за географического положения Денмана. Как подчеркнули эксперты, теперь целесообразно собрать необходимые сведения и сфокусироваться на происходящих изменениях. Изображения, сделанные спутником, дали понять, что за последние 20 лет линия налегания ущелья сместилась на 5-6 километров. Движение было асимметричным, главным образом на западной стороне. Поэтому специалисты решили, что под восточным склоном находятся твёрдые породы, поддерживающие ледник.