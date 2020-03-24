«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей операции

Известный исполнитель и солист группы «Руки вверх» поделился своими размышлениями о работе и здоровье во время съемок передачи-расследования с Леонидом Закошанским. Сергей Жуков убежден, что чаще всего знаменитости прилагают все усилия, чтобы как можно больше работать и с каждым днем становиться еще более успешным. Однако рано или поздно приходит осознание важности абсолютно других жизненных ценностей и карьера отходит на второй план. В прошлом году певец ударился за кулисами во время очередного концерта, в результате чего на месте ушиба образовалась опухоль.Согласно рассказу 43-летнего исполнителя, он три месяца провел в стационаре и его состояние стремительно ухудшалось.- отметил Сергей Жуков. Российские врачи провели две безуспешных операции, после чего «некий человек привез из-за границы экспериментальный аппарат», который артист носил около двух месяцев. И только после использования нового устройства, третье хирургическое вмешательство оправдало надежды медиков и солист «Руки вверх» пошел на поправку.В период выздоровления певец всерьез задумался над тем, как проходит его жизнь:. Как известно, на время восстановления после операций Сергей Жуков отменил все свои концерты.