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«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей операции

Российский певец Сергей Жуков в эфире телепрограммы «Цена красивой жизни» на канале «Россия 1» рассказал о выздоровлении после третьей операции. По словам артиста, ситуация с его болезнью переросла в то, что ему «отрезали половину тела».
«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей операции

Известный исполнитель и солист группы «Руки вверх» поделился своими размышлениями о работе и здоровье во время съемок передачи-расследования с Леонидом Закошанским. Сергей Жуков убежден, что чаще всего знаменитости прилагают все усилия, чтобы как можно больше работать и с каждым днем становиться еще более успешным. Однако рано или поздно приходит осознание важности абсолютно других жизненных ценностей и карьера отходит на второй план. В прошлом году певец ударился за кулисами во время очередного концерта, в результате чего на месте ушиба образовалась опухоль.

Согласно рассказу 43-летнего исполнителя, он три месяца провел в стационаре и его состояние стремительно ухудшалось. «Эта история с болезнью до сих пор осталась непонятной, когда из обычной травмы дело переросло в то, что мне отрезали половину тела», - отметил Сергей Жуков. Российские врачи провели две безуспешных операции, после чего «некий человек привез из-за границы экспериментальный аппарат», который артист носил около двух месяцев. И только после использования нового устройства, третье хирургическое вмешательство оправдало надежды медиков и солист «Руки вверх» пошел на поправку.

В период выздоровления певец всерьез задумался над тем, как проходит его жизнь: «Вдруг понимаешь, что для того, чтобы оплатить лечение, ты тратишь деньги, за которые ты и угробил свое это здоровье». Как известно, на время восстановления после операций Сергей Жуков отменил все свои концерты.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:37

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