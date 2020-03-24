Гоген Солнцев попросил пожилую жену Екатерину Терешкович вернуться домой: "Я стану для тебя русским Джастином Бибером"





Недавно Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев были готовы на все, чтобы стать родителями, однако планам помешала внезапная парализация женщины, случившаяся, по словам Солнцева, из-за употребления алкоголя. Затем шоумен позвал избранницу на программу Андрея Малахова, она отказывалась, но в итоге согласилась и супруги снова появились на экранах телевизоров. Поход в студию закончился для мужчины плохо - Екатерина Терешкович расцарапала ему руки и ноги до крови, позже Гоген Солнцев признавался, что ему пришлось даже вызывать врача на дом, чтобы лечиться от побоев. Тогда шоумен заявил, что пожилая жена его разочаровала, он даже подумывает о разводе с ней, выгнал ее из дома и не собирается возвращать.Теперь, видимо, Гоген Солнцев поменял свое отношение к Екатерине Терешкович. В своем микроблоге в Instagram он просит любимую вернуться к нему, ведь он сильно скучает. Шоумен обещает, что станет для избранницы русским Джастином Бибером, поскольку знает, что женщина любит этого исполнителя. Как только начнут летать самолеты, Гоген Солнцев обещает и вовсе познакомить избранницу с певцом, прося ее только вернуться к нему и быть рядом. В заключение публикации Солнцев отметил, он знает, что его падчерица Полина это читает, а потому просит передать маме его слова.