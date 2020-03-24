Ольга Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения: "Продолжай зажигать всех людей вокруг"





В своем микроблоге в Instagram Ольга Бузова разместила пост, посвященный маме и попросила ее, как и раньше "зажигать всех людей вокруг", лечить им "зубки", как и раньше и быть здоровой. Также певица добавила, что желает родственнице быть самой счастливой, о чем она и родные позаботятся.Также Ольга Бузова выразила маме благодарность за то, что дала ей жизнь, пожелала наслаждаться каждым днем, ведь она самая мудрая и справедливая. По мнению исполнительницы, у ее мамы потрясающая энергетика.