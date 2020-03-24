В России появится полигон для испытаний беспилотной сельхозтехники





«Песчанокопская аграрная группа» примет участие в проекте создания полигона для тестирования беспилотных систем вместе с Cognitive Pilot. На специально обустроенном участке будут проходить испытания самоуправляемые комбайны, трактора, опрыскиватели и другая сельскохозяйственная техника. В рамках этой инициативы эксперты также разработают базу данных Cognitive Agro Dataset с изображениями, которые можно использовать для обучения автономных машин.На полигоне собираются моделировать реальные ситуации, которые позволят научить нейронные сети всем необходимым навыкам для управления техникой. По словам гендиректора Cognitive Pilot, открытие центра и датасета позволит изучить поведение ИИ в специфических погодных условиях при разной освещенности. Собранная информация может не только пойти на пользу автономных систем управления, но и ускорит развитие технологии машинного обучения.