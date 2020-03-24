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В России появится полигон для испытаний беспилотной сельхозтехники

В России вскоре может появиться центр для испытаний беспилотной сельхозтехники. Созданием полигона займутся специалисты из Cognitive Pilot - дочерней фирмы Сбербанка и Cognitive Technologies.

«Песчанокопская аграрная группа» примет участие в проекте создания полигона для тестирования беспилотных систем вместе с Cognitive Pilot. На специально обустроенном участке будут проходить испытания самоуправляемые комбайны, трактора, опрыскиватели и другая сельскохозяйственная техника. В рамках этой инициативы эксперты также разработают базу данных Cognitive Agro Dataset с изображениями, которые можно использовать для обучения автономных машин.

На полигоне собираются моделировать реальные ситуации, которые позволят научить нейронные сети всем необходимым навыкам для управления техникой. По словам гендиректора Cognitive Pilot, открытие центра и датасета позволит изучить поведение ИИ в специфических погодных условиях при разной освещенности. Собранная информация может не только пойти на пользу автономных систем управления, но и ускорит развитие технологии машинного обучения.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:24

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