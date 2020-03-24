Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением XiaoAl





Новинка от дочерней компании китайского бренда Xiaomi оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем HD и фронтальной камерой для видео-конференций в режиме онлайн. Для беспроводной связи смарт-динамик получил Wi-Fi и Bluetooth по протоколу Mesh. Кроме того, эксплуатацию Touchscreen Speaker 8 можно осуществлять с помощью голосового помощника XiaoAl с возможностью автоматического обучения, в зависимости от поставленных задач. По словам разработчиков Redmi, пользователи смогут настроить устройство на дистанционное управление другими электрическими приборами и гаджетами в «умном» доме.Также компания анонсировала качественную аудиосистему, встроенную в смарт-динамик, с мощностью 10 Вт с поддержкой технологии DTS-Sound (Digital Theater System). Благодаря системе цифровой многоканальной звукозаписи, стерео качество может конкурировать со стандартом совмещённых фонограмм Dolby Digital.Как известно, приобрести Touchscreen Speaker 8 можно будет уже с 27 марта в магазинах официальных дистрибьюторов по ориентировочной цене – 45 евро.