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Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением XiaoAl

Компания Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением XiaoAl. Согласно официальному анонсу, старт продаж нового устройства начнется 27 марта 2020 года.
Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением XiaoAl

Новинка от дочерней компании китайского бренда Xiaomi оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем HD и фронтальной камерой для видео-конференций в режиме онлайн. Для беспроводной связи смарт-динамик получил Wi-Fi и Bluetooth по протоколу Mesh. Кроме того, эксплуатацию Touchscreen Speaker 8 можно осуществлять с помощью голосового помощника XiaoAl с возможностью автоматического обучения, в зависимости от поставленных задач. По словам разработчиков Redmi, пользователи смогут настроить устройство на дистанционное управление другими электрическими приборами и гаджетами в «умном» доме.

Также компания анонсировала качественную аудиосистему, встроенную в смарт-динамик, с мощностью 10 Вт с поддержкой технологии DTS-Sound (Digital Theater System). Благодаря системе цифровой многоканальной звукозаписи, стерео качество может конкурировать со стандартом совмещённых фонограмм Dolby Digital.

Как известно, приобрести Touchscreen Speaker 8 можно будет уже с 27 марта в магазинах официальных дистрибьюторов по ориентировочной цене – 45 евро.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:18

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