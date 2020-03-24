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Возлюбленная участника проекта "Дом-2" Степана Меньщикова Ангелина ревнует его к Юлии Белой

Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков на днях высказался о красоте Юлии Белой прямо при всех коллегах и беременной жене Ангелине. Избранница шоумена подобное поведение не одобрила, о чем она сказала возлюбленному наедине.
Возлюбленная участника проекта "Дом-2" Степана Меньщикова Ангелина ревнует его к Юлии Белой

Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков попал в неприятную ситуацию. Обсуждая на общем собрании причины того, почему Юлии Белой не везет в отношениях, он неожиданно стал говорить о красоте брюнетки, особенно отметив, что у нее самые красивые ягодицы среди всех на реалити. Подобное отношение к другим женщинам не понравилось жене шоумена Ангелине, которая, как известно, беременна.

Наедине избранница Степана Меньщикова постаралась объяснить мужчине, что ей слышать такие слова неприятно, он сначала отшучивался, но затем постарался убедить возлюбленную, что он не хотел сказать что-то вульгарное, а просто поддержал девушку в непростой ситуации. Затем поведение проектанта обсудили и на общем собрании, где он сказал, что все девушки на проекте его достойны, но он выбирает только одну - любимую Ангелину.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:39

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