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Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост волос

Трихологи назвали главные продукты питания, которые следует ввести в рацион при желании сделать волосы шелковистыми и восстановить их нормальный рост. Изменение рациона в некоторых случаях оказывается эффективнее модных процедур и химических препаратов.

Первыми в списке полезных для волос продуктов оказались яйца. В их составе содержится белок, селен, цинк и биотин, которые помогают восстанавливать волосяные фолликулы. Трихологи советуют включать в рацион ягоды, богатые витамином C и антиоксидантами. Эти компоненты защищают волос от повреждения, а также способствуют выработке коллагена, который противодействует ломкости. Жирные виды рыбы, например, скумбрия, сельдь и лосось, насыщают организм полезными кислотами омега-3.

Авокадо способствует быстрому росту волос благодаря наличию в составе витамина E. Также он богат полезными жирами и микроэлементами. Креветки, по словам экспертов, стали универсальным продуктом для улучшения состояния волос, поскольку содержат белок, витамины группы B, железо, цинк и витамин D.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:12

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