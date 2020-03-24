Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост волос





Первыми в списке полезных для волос продуктов оказались яйца. В их составе содержится белок, селен, цинк и биотин, которые помогают восстанавливать волосяные фолликулы. Трихологи советуют включать в рацион ягоды, богатые витамином C и антиоксидантами. Эти компоненты защищают волос от повреждения, а также способствуют выработке коллагена, который противодействует ломкости. Жирные виды рыбы, например, скумбрия, сельдь и лосось, насыщают организм полезными кислотами омега-3.Авокадо способствует быстрому росту волос благодаря наличию в составе витамина E. Также он богат полезными жирами и микроэлементами. Креветки, по словам экспертов, стали универсальным продуктом для улучшения состояния волос, поскольку содержат белок, витамины группы B, железо, цинк и витамин D.