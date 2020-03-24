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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно возмущена паникой вокруг коронавируса: "Вряд ли мы вернемся в Москву в срок"

Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно на своей странице в Instagram высказалась по поводу ситуации о распространении в мире пандемии коронавируса. Беременная участница реалити полагает, что паника и шумиха созданы с какой-то целью, но они с Иосифом Оганесяном страдают из-за этого.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно возмущена паникой вокруг коронавируса: "Вряд ли мы вернемся в Москву в срок"

Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно вместе с мужем Иосифом Оганесяном и коллегами на данный момент находятся в отпуске на Сейшелах, где они живут на роскошной яхте. Вернуться в Москву все участники должны были в середине апреля, но в связи с карантином и коронавирусом это может не случиться. Черно в своем микроблоге в Instagram призналась, что крайне возмущена происходящим. Она не понимает, зачем вокруг создали столько паники и шумихи, а в итоге страдают простые люди.

Саша Черно в публикации отметила, что люди вынуждены по три дня проводить в аэропортах, а они с Иосифом Оганесяном могут не вернуться в срок в Москву. Звезда думает, что в мире существует миллион более важных проблем, на которые стоило бы тоже обратить внимание. Так как ни она, ни Иосиф Оганесян не больны, почему вернуться в свою страну нельзя, они не понимают и крайне возмущены.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:21

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