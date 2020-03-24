АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке России

Компания Oppo решила представить на рынке России бюджетный смартфон A31. Покупка гаджета обойдется соотечественникам в 12 тысяч рублей.

Недорогой смартфон Oppo A31 с трехмодульным объективом может порадовать своих владельцев 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD и каплевидным вырезом для передней камеры. Удачные решения со стороны дизайна позволили добиться 89% соотношения дисплея к рамкам девайса. Характеристики новинки, при своей низкой цене, удивляют наличием 12-Мп основного датчика, 2-Мп объектива для макросъемки и 2-Мп модулем глубины, которые дополняются поддержкой ИИ-алгоритмов.

Что касается технической стороны, то Oppo A31 располагает 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35 MT6765 с частотой до 2,3 ГГц и встроенным графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Комплектация также включает в себя 4 Гбайт ОЗУ, 64 Гбайт встроенной памяти, которую можно увеличить с помощью слота для карты microSD вплоть до 256 Гбайт, а также порт Micro-USB и 3,5-мм аудиоразъем. Работу телефона наконец обеспечивает оболочка ColorOS 6.1 на платформе Android 9.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей…
Геймеры-спидраннеры прошли Doom Eternal за полтора…
В России появится полигон для испытаний беспилотной…
Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением…
Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост…
Гоген Солнцев попросил пожилую жену Екатерину Терешкович вернуться домой: "Я стану для тебя русским Джастином…
Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке…
Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии…
Венесуэла может лишиться единственного национального спутника связи…
Ольга Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения: "Продолжай зажигать всех людей…
Дочь Любови Успенской заявила о желании сменить…
Компания Redmi презентовала гигантский телевизор Max…
Возлюбленная участника проекта "Дом-2" Степана Меньщикова Ангелина ревнует его к Юлии…
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K30…
Ученые зафиксировали таинственный взрыв на обратной стороне…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов готов к новым отношениям после расставания с Аленой…
Зеленую комету ATLAS можно увидеть невооруженным глазом в апреле 2020…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно возмущена паникой вокруг коронавируса: "Вряд ли мы вернемся в Москву в…
Названы "двойники" голливудских звезд среди российских…
Полина Гагарина поделилась роликом с выступлением 17-летней…
Богдана Кварацхелия рассказала о своем карантине: "Все мысли о…
Названы главные секреты фильма "Грязные танцы", о которых многие не…
Степан Меньщиков может заменить Андрея Черкасова на посту…
Илон Маск подарил больницам в Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции…
«Все только начинается!»: Филипп Киркоров поздравил Александра Буйнова с…
Врачи рассказали о мерах безопасности во время дезинфекции…
Юлия Ефременкова страдает из-за разрыва с Мондезиром…
Уфолог нашёл в лунном кратере древнее лицо, похожее на…
Просмотреть все новости