Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке России





Недорогой смартфон Oppo A31 с трехмодульным объективом может порадовать своих владельцев 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD и каплевидным вырезом для передней камеры. Удачные решения со стороны дизайна позволили добиться 89% соотношения дисплея к рамкам девайса. Характеристики новинки, при своей низкой цене, удивляют наличием 12-Мп основного датчика, 2-Мп объектива для макросъемки и 2-Мп модулем глубины, которые дополняются поддержкой ИИ-алгоритмов.Что касается технической стороны, то Oppo A31 располагает 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35 MT6765 с частотой до 2,3 ГГц и встроенным графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Комплектация также включает в себя 4 Гбайт ОЗУ, 64 Гбайт встроенной памяти, которую можно увеличить с помощью слота для карты microSD вплоть до 256 Гбайт, а также порт Micro-USB и 3,5-мм аудиоразъем. Работу телефона наконец обеспечивает оболочка ColorOS 6.1 на платформе Android 9.