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Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса вызвала не только смерть и панику по всему миру, но и лишила сотрудников своих должностей в компаниях. Так, Bigelow Aerospace увольняет работников и приостанавливает свою деятельность.

В скором времени космическая корпорация планирует попрощаться еще с 68-ю работниками, которые уже получили соответствующие уведомления и скоро присоединятся к коллегам, лишившимся своих мест неделю назад. Более того, представители Bigelow Aerospace заявили о прекращении своей деятельности. Вот только это инициатива не самой компании, поскольку еще 20-го марта губернатор Невады, где расположено предприятие, выдал постановление, согласно которому «малозначимые» фирмы должны закрыться. Сопротивляться данному решению никто не стал, так как это могло повлечь за собой аннулирование лицензии и штрафы.

Сейчас неизвестно, является ли закрытие компаний временной мерой. Как сообщили в Bigelow Aerospace, после улаживания проблемы с пандемией коронавируса они вернут сотрудникам их должности. Тем не менее специалисты сомневаются в реализации этого процесса.

В Калифорнии предприятия тоже получили ограничения на функционирование. Власти призвали граждан оставаться дома, однако многие фирмы продолжают работать, ведь комическая промышленность — важная отрасль для Америки.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:59

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