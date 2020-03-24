Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии коронавируса





В скором времени космическая корпорация планирует попрощаться еще с 68-ю работниками, которые уже получили соответствующие уведомления и скоро присоединятся к коллегам, лишившимся своих мест неделю назад. Более того, представители Bigelow Aerospace заявили о прекращении своей деятельности. Вот только это инициатива не самой компании, поскольку еще 20-го марта губернатор Невады, где расположено предприятие, выдал постановление, согласно которому «малозначимые» фирмы должны закрыться. Сопротивляться данному решению никто не стал, так как это могло повлечь за собой аннулирование лицензии и штрафы.Сейчас неизвестно, является ли закрытие компаний временной мерой. Как сообщили в Bigelow Aerospace, после улаживания проблемы с пандемией коронавируса они вернут сотрудникам их должности. Тем не менее специалисты сомневаются в реализации этого процесса.В Калифорнии предприятия тоже получили ограничения на функционирование. Власти призвали граждан оставаться дома, однако многие фирмы продолжают работать, ведь комическая промышленность — важная отрасль для Америки.