АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Венесуэла может лишиться единственного национального спутника связи Venesat-1

Венесуэла может лишиться единственного для страны национального спутника связи. Аппарат Venesat-1 вышел из строя и сошел с намеченной орбиты, а об этом сообщает SpaceNews.

Указанный спутник является для страны не только первым, но и единственным, на орбиту его вывели официально еще 2008 году, а 13 марта этого года он сбился с траектории. Согласно информации от ExoAnalytic Solutions, Venesat-1 успел осуществить несколько беспорядочных маневров, что привело к ошибке. Мониторинг показывает, что спустя непродолжительный отрезок времени при неуправляемом движении спутник покинет зону видимости Венесуэлы, что приведет к проблемам в вопросе восстановления контроля.

На данный момент власти страны не комментируют происходящее. Аппарат создавался специалистами китайской фирмы CGWIC, а срок его службы непосредственно на орбите составляет 15 лет.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей…
Геймеры-спидраннеры прошли Doom Eternal за полтора…
В России появится полигон для испытаний беспилотной…
Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением…
Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост…
Гоген Солнцев попросил пожилую жену Екатерину Терешкович вернуться домой: "Я стану для тебя русским Джастином…
Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке…
Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии…
Венесуэла может лишиться единственного национального спутника связи…
Ольга Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения: "Продолжай зажигать всех людей…
Дочь Любови Успенской заявила о желании сменить…
Компания Redmi презентовала гигантский телевизор Max…
Возлюбленная участника проекта "Дом-2" Степана Меньщикова Ангелина ревнует его к Юлии…
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K30…
Ученые зафиксировали таинственный взрыв на обратной стороне…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов готов к новым отношениям после расставания с Аленой…
Зеленую комету ATLAS можно увидеть невооруженным глазом в апреле 2020…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно возмущена паникой вокруг коронавируса: "Вряд ли мы вернемся в Москву в…
Названы "двойники" голливудских звезд среди российских…
Полина Гагарина поделилась роликом с выступлением 17-летней…
Богдана Кварацхелия рассказала о своем карантине: "Все мысли о…
Названы главные секреты фильма "Грязные танцы", о которых многие не…
Степан Меньщиков может заменить Андрея Черкасова на посту…
Илон Маск подарил больницам в Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции…
«Все только начинается!»: Филипп Киркоров поздравил Александра Буйнова с…
Врачи рассказали о мерах безопасности во время дезинфекции…
Юлия Ефременкова страдает из-за разрыва с Мондезиром…
Уфолог нашёл в лунном кратере древнее лицо, похожее на…
Просмотреть все новости