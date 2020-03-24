Венесуэла может лишиться единственного национального спутника связи Venesat-1





Указанный спутник является для страны не только первым, но и единственным, на орбиту его вывели официально еще 2008 году, а 13 марта этого года он сбился с траектории. Согласно информации от ExoAnalytic Solutions, Venesat-1 успел осуществить несколько беспорядочных маневров, что привело к ошибке. Мониторинг показывает, что спустя непродолжительный отрезок времени при неуправляемом движении спутник покинет зону видимости Венесуэлы, что приведет к проблемам в вопросе восстановления контроля.На данный момент власти страны не комментируют происходящее. Аппарат создавался специалистами китайской фирмы CGWIC, а срок его службы непосредственно на орбите составляет 15 лет.