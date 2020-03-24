Богдана Кварацхелия рассказала о своем карантине: "Все мысли о сыне"





Богдана и Дмитрий Кварцахелия после возвращения из очередной поездки узнали, что бабушка забрала к себе их сына, строго запретив родителям воспитывать мальчика, пока они не проведут две недели в квартире в режиме самоизоляции и не убедятся, что не заразились коронавирусом.В своем микроблоге в Instagram звезда проекта "Дом-2" рассказала, как она проводит эти дни. Тяжелее всего родителям оказалось жить вдали от сына, а все их мысли только о нем. Супруги сильно скучают по ребенку, они даже подумывают через неделю, если никаких явных симптомов болезни или простуды не будет, отправиться к сыну и побыть с ним. Для тех, кто осуждает родителей, добавила Богдана Кварцахелия, она хочет сказать, что ни она, ни ее муж, уже на протяжении нескольких дней не выходят даже на балкон своей квартиры.Если Богдана и Дмитрий Кварцахелия и поедут к ребенку, то делать они это собираются на личном автомобиле в масках, и после того, как увидят обстановку в Киеве. Единственное, что отвлекает супругов на время пребывания в квартире в режиме карантина - это удаленная работа, позволяющая не скучать.