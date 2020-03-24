Богдана Кварацхелия рассказала о своем карантине: "Все мысли о сыне"
Богдана и Дмитрий Кварацхелия, как известно, из-за карантина вынуждены две недели провести в режиме самоизоляции. Как поделилась звезда проекта "Дом-2" в Instagram, все ее мысли сейчас только о сыне, мальчик пока живет с бабушкой.
Богдана и Дмитрий Кварцахелия после возвращения из очередной поездки узнали, что бабушка забрала к себе их сына, строго запретив родителям воспитывать мальчика, пока они не проведут две недели в квартире в режиме самоизоляции и не убедятся, что не заразились коронавирусом.
В своем микроблоге в Instagram звезда проекта "Дом-2" рассказала, как она проводит эти дни. Тяжелее всего родителям оказалось жить вдали от сына, а все их мысли только о нем. Супруги сильно скучают по ребенку, они даже подумывают через неделю, если никаких явных симптомов болезни или простуды не будет, отправиться к сыну и побыть с ним. Для тех, кто осуждает родителей, добавила Богдана Кварцахелия, она хочет сказать, что ни она, ни ее муж, уже на протяжении нескольких дней не выходят даже на балкон своей квартиры.
Если Богдана и Дмитрий Кварцахелия и поедут к ребенку, то делать они это собираются на личном автомобиле в масках, и после того, как увидят обстановку в Киеве. Единственное, что отвлекает супругов на время пребывания в квартире в режиме карантина - это удаленная работа, позволяющая не скучать.
Богдана и Дмитрий Кварцахелия после возвращения из очередной поездки узнали, что бабушка забрала к себе их сына, строго запретив родителям воспитывать мальчика, пока они не проведут две недели в квартире в режиме самоизоляции и не убедятся, что не заразились коронавирусом.
В своем микроблоге в Instagram звезда проекта "Дом-2" рассказала, как она проводит эти дни. Тяжелее всего родителям оказалось жить вдали от сына, а все их мысли только о нем. Супруги сильно скучают по ребенку, они даже подумывают через неделю, если никаких явных симптомов болезни или простуды не будет, отправиться к сыну и побыть с ним. Для тех, кто осуждает родителей, добавила Богдана Кварцахелия, она хочет сказать, что ни она, ни ее муж, уже на протяжении нескольких дней не выходят даже на балкон своей квартиры.
Если Богдана и Дмитрий Кварцахелия и поедут к ребенку, то делать они это собираются на личном автомобиле в масках, и после того, как увидят обстановку в Киеве. Единственное, что отвлекает супругов на время пребывания в квартире в режиме карантина - это удаленная работа, позволяющая не скучать.