Дочь Любови Успенской заявила о желании сменить имя

Недавно Татьяна Плаксина пережила серьёзный конфликт с матерью. Теперь родственники почти не поддерживают общение и лишь публично обмениваются колкостями. Дочь Любови Успенской уверена, что поступает правильно, а в качестве стимуляторов отдаёт предпочтение китайскому чаю пуэр. 31-летняя художница в интервью изданию "Собеседник" рассказала о желании сменить имя. На данный момент она использует творческий псевдоним Пача Тати, означающий "Дочь земли" – так её называли вначале друзья, а после и шаман.Также знаменитость поделилась своими мыслями касаемо коронавируса. Наследница известной певицы уверена: пандемия произошла из-за того, что люди сами стали болезнью и забыли, зачем живут. По её мнению, сейчас все жители планеты должны постараться реализовать свои желания, начать жить с открытым сердцем, и именно эти действия спасут человечество. Художница верит в Бога, которого считает любовью и бесконечностью, тем не менее она не является религиозной. «Пойдите на природу, в тишину, в лес, чтобы почувствовать Бога. Потанцуйте, прислушайтесь к себе, если вы хотите, вы Его услышите», – посоветовала дочь Успенской.Знаменитость рассказала и о намерении создать семью. Она влюблена в молодого человека и нередко посвящает ему картины, но признаётся, что не исключает мысли об отношениях с людьми своего пола. «Но создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной», – заключила Плаксина.