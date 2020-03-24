Илон Маск подарил больницам в Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск подарил больницам Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Американский инженер опубликовал пост в личном блоге Twitter, в котором сообщил о закупке оборудования в Китае с доставкой в Лос-Анджелес.
Согласно заметке одного из самых богатых людей на планете, аппараты искусственной вентиляции легких, переданные в американские госпитали, не были произведены на одном из его предприятий, а являются продукцией ResMed, Philips и Medtronic. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсона, медицинское оборудование уже доставлено в штат и в ближайшее время будет распределено между больницами. Кроме того, чиновник назвал благотворительный жест Илона Маска героическим, особенно учитывая ситуацию со значительным ростом пневмонии на фоне пандемии коронавируса.
Как известно, ранее американский миллиардер назвал панику из-за распространения COVID-2019 – глупостью, однако в ходе увеличения случаев заболеваемости, предприниматель не только начал активно содействовать борьбе с коронавирусом, но и приостановил деятельность своих компаний, в том числе Tesla Motors.
Кроме того, основатель SpaceX намерен продолжать оказывать поддержку в сфере медицины и здравоохранения.
Согласно заметке одного из самых богатых людей на планете, аппараты искусственной вентиляции легких, переданные в американские госпитали, не были произведены на одном из его предприятий, а являются продукцией ResMed, Philips и Medtronic. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсона, медицинское оборудование уже доставлено в штат и в ближайшее время будет распределено между больницами. Кроме того, чиновник назвал благотворительный жест Илона Маска героическим, особенно учитывая ситуацию со значительным ростом пневмонии на фоне пандемии коронавируса.
Как известно, ранее американский миллиардер назвал панику из-за распространения COVID-2019 – глупостью, однако в ходе увеличения случаев заболеваемости, предприниматель не только начал активно содействовать борьбе с коронавирусом, но и приостановил деятельность своих компаний, в том числе Tesla Motors.
Кроме того, основатель SpaceX намерен продолжать оказывать поддержку в сфере медицины и здравоохранения.
Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know!— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2020
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:02