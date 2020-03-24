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Степан Меньщиков может заменить Андрея Черкасова на посту телеведущего

Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков может заменить на посту телеведущего Андрея Черкасова. Как известно, последний очень серьезно относится к беременности жены Кристины Ослиной, а потерять место работы не боится.
Степан Меньщиков может заменить Андрея Черкасова на посту телеведущего

Телеведущий Андрей Черкасов не скрывает, для него беременность жены Кристины на данный момент имеет самое большое значение. Мужчина старается всячески оберегать и беречь свою избранницу, потому еще до начала карантина он попросил у руководства отпуск и покинул Сейшелы. Позже появились сведения, что телеведущий попросил длительный отпуск на то время, пока его супруга будет рожать. Он хочет по максимуму уделить время семье и новорожденному первенцу, а заменить себя он предложил Степаном Меньщиковым.

Тем не менее, фанаты реалити-шоу считают, что Степан Меньщиков после прихода на пост телеведущего не отдаст эту должность обратно. Андрей Черкасов за Периметром развивает свой успешный бизнес, а потому сможет обеспечить своей семье достойную жизнь, даже потеряв место на "Доме-2".

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Добавил: Joker Сегодня, 17:03

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