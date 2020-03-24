Степан Меньщиков может заменить Андрея Черкасова на посту телеведущего





Телеведущий Андрей Черкасов не скрывает, для него беременность жены Кристины на данный момент имеет самое большое значение. Мужчина старается всячески оберегать и беречь свою избранницу, потому еще до начала карантина он попросил у руководства отпуск и покинул Сейшелы. Позже появились сведения, что телеведущий попросил длительный отпуск на то время, пока его супруга будет рожать. Он хочет по максимуму уделить время семье и новорожденному первенцу, а заменить себя он предложил Степаном Меньщиковым.Тем не менее, фанаты реалити-шоу считают, что Степан Меньщиков после прихода на пост телеведущего не отдаст эту должность обратно. Андрей Черкасов за Периметром развивает свой успешный бизнес, а потому сможет обеспечить своей семье достойную жизнь, даже потеряв место на "Доме-2".