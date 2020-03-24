Компания Redmi презентовала гигантский телевизор Max 98





Xiaomi представила огромный телевизор для каталога Redmi в виде 98-дюймового Redmi Smart TV Max. Для сравнения, разработчики утверждают, что это гигантское смарт-устройство на 13,6% больше по размеру, чем стандартная односпальная кровать. Девайс поддерживает разрешение 4K с HDR и поставляется с 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти, а также собственным 12-нм четырехъядерным процессором. Redmi MAX оценили в 19,9 тысяч юаней, что по нынешнему курсу составляет около 2,8 тыс. долларов.Более того, телевизор имеет минимальные вырезы и технологию компенсации движения MEMC с тактовой частотой до 1,9 ГГц. Для удобства пользователей Max 98 также оснастили системой искусственного интеллекта PatchWall и голосовым дистанционным управлением Bluetooth. А вот наличие Dolby + DTS, акустической системы с четырьмя динамиками и большим резонатором для деликатных высоких частот и резких басов, позволит добиться высокого качества во время воспроизведения аудио-файлов. Купить необычный телевизор сможет любой желающий после 9 апреля, когда первые экземпляры поступят в распоряжение дилеров.