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Компания Redmi презентовала гигантский телевизор Max 98

Недавняя презентация смартфона Redmi K30 Pro ознаменовалась анонсом гигантского телевизора Max 98. Экран диагональю 98 дюймов оказался не единственной особенностью продукта от китайской компании.

Xiaomi представила огромный телевизор для каталога Redmi в виде 98-дюймового Redmi Smart TV Max. Для сравнения, разработчики утверждают, что это гигантское смарт-устройство на 13,6% больше по размеру, чем стандартная односпальная кровать. Девайс поддерживает разрешение 4K с HDR и поставляется с 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти, а также собственным 12-нм четырехъядерным процессором. Redmi MAX оценили в 19,9 тысяч юаней, что по нынешнему курсу составляет около 2,8 тыс. долларов.

Более того, телевизор имеет минимальные вырезы и технологию компенсации движения MEMC с тактовой частотой до 1,9 ГГц. Для удобства пользователей Max 98 также оснастили системой искусственного интеллекта PatchWall и голосовым дистанционным управлением Bluetooth. А вот наличие Dolby + DTS, акустической системы с четырьмя динамиками и большим резонатором для деликатных высоких частот и резких басов, позволит добиться высокого качества во время воспроизведения аудио-файлов. Купить необычный телевизор сможет любой желающий после 9 апреля, когда первые экземпляры поступят в распоряжение дилеров.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:42

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