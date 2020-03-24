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Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов готов к новым отношениям после расставания с Аленой Савкиной

Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов после расставания со звездой реалити Аленой Савкиной не намерен уходить за периметр. Наоборот, молодой человек останется и будет ждать свою избранницу.
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов готов к новым отношениям после расставания с Аленой Савкиной

После череды скандалов и потасовки на общем собрании на Лобном месте Алена Савкина заявила, что не хочет восстанавливать отношения с Денисом Мокроусовым, ведь ее чувства угасли. Бурный роман молодой мамочки с массажистом развивался весьма стремительно, и только недавно Рапунцель-младшая говорила о готовности узаконить отношения и мечтах о роскошной свадьбе. После признания Мокроусова в разочаровании в избраннице и в том, что ему вовсе не нравится "волшебство" с ней и поведение Савкиной после употребления алкоголя, длинноволосая проектантка резко изменила свое мнение по поводу избранника.

Как известно, Алена Савкина не выдержала и затеяла драку с Мокроусовым прямо во время общего собрания на Лобном месте, а затем и вовсе сказала, что ее чувства угасли, выставила вещи мужчины за дверь и отправила его в мужскую комнату. Денис Мокроусов по началу надеялся, что восстановит отношения с возлюбленной, но после столь резкого заявления признался, что он готов строить отношения с кем-то еще. Теперь мужчина будет жить на проекте и ждать, что к нему придет та самая. Расставание с Аленой Савкиной поводом для ухода за Периметр мужчина не считает.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:27

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