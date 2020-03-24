Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K30 Pro





Мобильное устройство функционирует на базе чипа Snapdragon 865, обладает памятью стандарта UFS 3.1 и LPDDRP, а также поддерживает модуль 5G, являющийся бесполезным на территории России. Redmi K30 Pro оборудован экраном Full HD+ на 6,67 дюймов с частотой обновления 60 Гц. Под экраном аппарата разработчики установили сканер отпечатков пальцев. Как сообщили представители Xiaomi, дисплей занимает более 92-х % части передней панели девайса. Кроме этого, новинка порадует поклонников 4-мя модулями камеры: на 2, 13, 2 и 64 Мп.Селфи-камера флагмана находится в выдвижном модуле, а основная может записывать 8К-видео. Описываемая версия смартфона обойдется пользователям в 480 долларов, а вариант с модификацией памяти 8/256 Гб доступен по цене 522 доллара.Компания представила также вторую модель Redmi K30 Pro Zoom. Гаджет с 128 Гб ОЗУ предлагается по стоимости 536 долларов, а с 256 Гб - 564 доллара.