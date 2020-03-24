Ученые зафиксировали таинственный взрыв на обратной стороне Солнца





Астрономы не смогли идентифицировать объект, который, предположительно, взорвался при контакте с поверхностью Солнца. Ученые не отрицают, что к подобному взрыву могли привести внутренние процессы. Однако исследователи исключают из причин солнечное пятно. На данный момент Солнце показывает минимум активности, например, вспышки и выбросы фиксировались сравнительно давно.Наличие снимков, сделанных SOHO, стало причиной возникновения конспирологических гипотез. Уфологи выдвинули мнение о “войне” за Землю или протекающую битву ради ее защиты. С этим также связали факт наличия гигантских неопознанных объектов, которые фиксировали камеры МКС. В Сети предположили, что ими могли оказаться разрушенные в пылу сражения инопланетные корабли или спасательные капсулы пришельцев.