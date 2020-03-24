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Ученые зафиксировали таинственный взрыв на обратной стороне Солнца

Ученые зафиксировали таинственный взрыв на обратной стороне Солнца, произошедший 20 марта. Обсерватория SOHO запечатлела обломки, летящие над восточной оконечностью.
Ученые зафиксировали таинственный взрыв на обратной стороне Солнца

Астрономы не смогли идентифицировать объект, который, предположительно, взорвался при контакте с поверхностью Солнца. Ученые не отрицают, что к подобному взрыву могли привести внутренние процессы. Однако исследователи исключают из причин солнечное пятно. На данный момент Солнце показывает минимум активности, например, вспышки и выбросы фиксировались сравнительно давно.

Наличие снимков, сделанных SOHO, стало причиной возникновения конспирологических гипотез. Уфологи выдвинули мнение о “войне” за Землю или протекающую битву ради ее защиты. С этим также связали факт наличия гигантских неопознанных объектов, которые фиксировали камеры МКС. В Сети предположили, что ими могли оказаться разрушенные в пылу сражения инопланетные корабли или спасательные капсулы пришельцев.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:30

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