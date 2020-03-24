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Юлия Ефременкова страдает из-за разрыва с Мондезиром Свет-Амуром

Юлия Ефременкова после того, как в прошлом году отправилась в незапланированный отпуск, стала публиковать в Instagram грустные посты о разрыве с любимым мужчиной. Фанаты звезды переживают, что роман блондинки с Модезиром Свет-Амуром подошел к концу, или же она вскоре может снова вернуться на ТНТ.
Юлия Ефременкова страдает из-за разрыва с Мондезиром Свет-Амуром

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур считались одной из самых красивых и крепких пар на проекте "Дом-2". В прошлом году блондинка ушла с поста телеведущей, чтобы строить дальше отношения с молодым человеком за периметром. Теперь же она стала публиковать в своем блоге в Instagram грустные посты, где рассказывает о расставании с любимым человеком. Поведение кумира фолловеры уже расценили, как описание расставания звезды с "горячим" избранником, ведь, как известно, у Мондезира Свет-Амура вспыльчивый характер.

В своих публикациях Юлия Ефременкова пишет о женском терпении, и как легко его потерять, ведь оно, подобно молоку, может убежать в один момент.
"Женщина часто руководствуется эмоциями и не всегда может распознать "своё", женское терпение, как молоко на плите, не успел моргнуть глазом, а она уже убежала, оставив гарь на сердце...", - пишет блондинка.


Фанаты стремятся поддержать телеведущую, даже если она и правда рассталась с избранником. Тем не менее, находятся и те, кто считает, что отношения между молодыми людьми были только пиаром, хотя сами они не раз заявляли, что подали заявление в ЗАГС, а уже летом должна была состояться их роскошная свадьба. Если влюбленные всех обманули, пишут фолловеры в Сети, не исключено, что Юлия Ефременкова в скором времени вернется на проект "Дом-2", а Мондезир Свет-Амур придет вслед за ней.

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Добавил: Joker Сегодня, 16:48

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