Зеленую комету ATLAS можно увидеть невооруженным глазом в апреле 2020 года





ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) был впервые обнаружен в декабре 2019 года, после чего астрономы постоянно наблюдают за движением космического тела в пространстве. За время длительного мониторинга, ученые заметили быстрое приближение C/2019Y4 к Солнцу и Земле, ввиду которого уже в апреле люди смогут невооруженным глазом увидеть яркую комету. Кроме того, по словам исследователей, астероид будет настолько ярким, что его свечение превзойдет лунное.Впервые ATLAS был замечен в созвездии Большой Медведицы и на тот момент в 398 тысяч раз казался тусклее видимых звезд. Однако на расстоянии 273 миллиона миль от Солнца яркость кометы возросла с такой же скоростью, с которой приближается к Земле. По словам ученых, в марте месяца они отчетливо увидели космическое тело не только в телескопы, но и бинокли, чего вовсе не ожидали еще несколько месяцев назад. В то же время, есть высокий риск, что C/2019Y4 может вовсе погаснуть из-за недостатка газа.Согласно объяснению астрономов, для сохранения яркости, комете необходимо лететь длительное время и постоянно сохранять ледяное ядро, наполненное газом, чтобы не сгореть в слоях атмосферы. Но когда закончится ресурс ATLAS, спрогнозировать не может никто.