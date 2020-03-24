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Зеленую комету ATLAS можно увидеть невооруженным глазом в апреле 2020 года

Американские астрономы сообщили, что зеленую комету ATLAS можно увидеть невооруженным глазом уже в апреле 2020 года. Однако, по словам ученых, существует риск, что C/2019Y4 погаснет, не приблизившись достаточно к поверхности Земли.
Зеленую комету ATLAS можно увидеть невооруженным глазом в апреле 2020 года

ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) был впервые обнаружен в декабре 2019 года, после чего астрономы постоянно наблюдают за движением космического тела в пространстве. За время длительного мониторинга, ученые заметили быстрое приближение C/2019Y4 к Солнцу и Земле, ввиду которого уже в апреле люди смогут невооруженным глазом увидеть яркую комету. Кроме того, по словам исследователей, астероид будет настолько ярким, что его свечение превзойдет лунное.

Впервые ATLAS был замечен в созвездии Большой Медведицы и на тот момент в 398 тысяч раз казался тусклее видимых звезд. Однако на расстоянии 273 миллиона миль от Солнца яркость кометы возросла с такой же скоростью, с которой приближается к Земле. По словам ученых, в марте месяца они отчетливо увидели космическое тело не только в телескопы, но и бинокли, чего вовсе не ожидали еще несколько месяцев назад. В то же время, есть высокий риск, что C/2019Y4 может вовсе погаснуть из-за недостатка газа.

Согласно объяснению астрономов, для сохранения яркости, комете необходимо лететь длительное время и постоянно сохранять ледяное ядро, наполненное газом, чтобы не сгореть в слоях атмосферы. Но когда закончится ресурс ATLAS, спрогнозировать не может никто.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:24

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