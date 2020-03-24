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Полина Гагарина поделилась роликом с выступлением 17-летней давности

Полина Гагарина решила напомнить фанатам о своем первом участии в телешоу «Фабрика звезд». Певица поделилась роликом, который запечатлел её выступление 17-летней давности.

В профиле Полины Гагариной на веб-платформе Instagram появилось короткое видео, которое вызвало у многих преданных фанатов чувство ностальгии. 16-летняя певица тогда принимала участие в съемках программы «Фабрика звезд», а в представленном отрывке выступила в тандеме с группой А'Студио. Даже в юном возрасте исполнительница обладала натуральным чувством сцены, отмечали комментаторы. Более того, старые поклонники вспомнили, что даже тогда симпатизировали звезде.

Под публикацией также появлялись воспоминания от подписчиков, которые поддерживали творчество Гагариной, особенно, когда она "исчезала с экранов" и стала более сдержанной. Все же, перемены в её образе не отразились на внешнем облике: молодому виду певицы завидуют не только фанаты, но и многие коллеги по сцене, отметил информационный портал "Слово и Дело". Единственным нюансом с недавних пор стали переживания публики из-за излишней худобы Гагариной, о которой можно судить по новым фотографиям в соцсетях.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:12

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