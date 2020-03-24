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Названы "двойники" голливудских звезд среди российских актрис

В российском шоу-бизнесе есть некоторые звезды, которые сильно похожи на своих голливудских коллег. В Сети сравнили мировых знаменитостей с их двойниками из России.

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид близки по возрасту, а также сильно похожи внешне. В частности, они обе имеют большие голубые глаза, похожий светлый цвет волос и правильные черты лица. Александр Попова и Оливия Уайлд имеют ямочки на щеках, склонную к загару кожу, каштановые волосы с теплым отливом и редкий цвет глаз – зеленый с темной окантовкой. Стефанию Маликову часто сравнивают с Хлоей Морец. Они обе блондинки, имеют голубые глаза и густые брови.

Певица Лада Дэнс знает, что ее часто сравнивают с Миллой Йовович, к чему относится с радостью, отмечая, что ей приятно и лестно получить такую оценку. Евгения Брик имеет выразительные глаза и пухлые губы, а черты лица в общем делают ее похожей на Дженнифер Лопес.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:18

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