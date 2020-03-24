Названы главные секреты фильма "Грязные танцы", о которых многие не догадываются





На момент съемок фильма “Грязные танцы” Дженнифер Грей была на 10 лет старше, нежели ее героиня по сюжету, а также состояла в непростых взаимоотношениях с партнером по кадру. Продюсер Линда Готтлиб подтверждала, что звезды часто скандалили во время работы. В фильме показали лето, но на самом деле съемки продолжались до октября, а в момент работы над сценой в озере вода была уже достаточно холодной. В результате создателям пришлось вырезать крупные кадры, поскольку на них отчетливо видны посиневшие губы главных героев. Чтобы создать ощущение лета, листья на деревьях специально опрыскивали зелеными красителями.Изначально на ведущую мужскую роль пригласили Билли Зейна, но в паре с Грей отсутствовала гармония, поэтому в съемках участвовал Патрик Суэйзи. На роль в фильме также претендовала Сара Джессика Паркер. При бюджете в размере 6 млн долларов сборы составили более 214 млн долларов.