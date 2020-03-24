АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Названы главные секреты фильма "Грязные танцы", о которых многие не догадываются

Эксперты раскрыли главные секреты полюбившейся зрителю мелодрамы “Грязные танцы”. Фильм 1987 года с участием Дженнифер Грей и Патрика Суэйзи рассказывает историю знакомства двух молодых людей из разных слоев населения.

На момент съемок фильма “Грязные танцы” Дженнифер Грей была на 10 лет старше, нежели ее героиня по сюжету, а также состояла в непростых взаимоотношениях с партнером по кадру. Продюсер Линда Готтлиб подтверждала, что звезды часто скандалили во время работы. В фильме показали лето, но на самом деле съемки продолжались до октября, а в момент работы над сценой в озере вода была уже достаточно холодной. В результате создателям пришлось вырезать крупные кадры, поскольку на них отчетливо видны посиневшие губы главных героев. Чтобы создать ощущение лета, листья на деревьях специально опрыскивали зелеными красителями.

Изначально на ведущую мужскую роль пригласили Билли Зейна, но в паре с Грей отсутствовала гармония, поэтому в съемках участвовал Патрик Суэйзи. На роль в фильме также претендовала Сара Джессика Паркер. При бюджете в размере 6 млн долларов сборы составили более 214 млн долларов.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы "двойники" голливудских звезд среди российских…
Полина Гагарина поделилась роликом с выступлением 17-летней…
Богдана Кварацхелия рассказала о своем карантине: "Все мысли о…
Названы главные секреты фильма "Грязные танцы", о которых многие не…
Степан Меньщиков может заменить Андрея Черкасова на посту…
Илон Маск подарил больницам в Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции…
«Все только начинается!»: Филипп Киркоров поздравил Александра Буйнова с…
Врачи рассказали о мерах безопасности во время дезинфекции…
Юлия Ефременкова страдает из-за разрыва с Мондезиром…
Уфолог нашёл в лунном кратере древнее лицо, похожее на…
Ксения Собчак возмутилась решением ЦБ об ограничении выдачи наличных через…
Эксперты составили список…
Испанские ученые выяснили, какие породы миниатюрных собак разводили в Древнем…
Apple собирается возобновить проект беспроводной зарядки…
Поборовший рак, Александр Буйнов в 70-й день рождения рассказал о романе с Аллой Пугачевой и ссоре с ее…
Политологи назвали пандемию коронавируса угрозой демократическому…
Аналитики Nielsen Media Research составили ТОП-10 «кризисных» товаров в…
У берегов Новой Зеландии найден огромный резервуар с пресноводной…
Volkswagen на две недели приостанавливает производство в…
Звезду проекта "Дом-2" Юлию Белую раскритиковали за флирт с женатым Степаном Меньщиковым в студии "Бородина против…
Эксперты назвали лучшие компактные смартфоны в 2020…
Apple поднимает стоимость своих…
Ирина Пинчук и Арам Чобанян рассказали о своем разрыве: "Было холодно, я собирался уехать в…
В России ученые создали облегчающий нефтедобычу в Арктике…
Ученые: Ежедневная медитация замедляет процессы старения и снижает уровень…
Ученые обнаружили необычные свойства у красителя из Древнего…
Ведущая «Модного приговора» Юлия Барановская появилась в эфире шоу в аквамариновом…
Участница "Битвы экстрасенсов" Вера Сотникова стала экспертом на программе "Бородина против…
Просмотреть все новости