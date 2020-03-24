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«Все только начинается!»: Филипп Киркоров поздравил Александра Буйнова с юбилеем

Российский музыкант и выдающийся артист отечественной эстрады Александр Буйнов 24-го марта отмечает свой 70-й день рождения. К многочисленным поздравлениям присоединился Филипп Киркоров, который опубликовал фотоколлаж из совместных фотографий с именинником и подписью: «Все только начинается!».
«Все только начинается!»: Филипп Киркоров поздравил Александра Буйнова с юбилеем

Праздничная запись на странице певца, негласно титулованного «Королем российской эстрады», всего за пять часов после публикации собрала более 18-ти тысяч «лайков» и более двухсот комментариев. Поклонники восторженно отреагировали на архивный фотоколлаж Филиппа Киркорова и не остались в стороне от поздравлений Александра Буйнова. Кроме того, они отметили, что оба певца в самые разные периоды жизни, запечатленные на снимках, выглядят по-настоящему счастливыми и дружными, что также прослеживается в теплом пожелании, адресованном имениннику.

В то же время, по словам Александра Буйнова, в их отношениях не всегда все было гладко. Во времена, когда Филипп Киркоров был еще женат на Алле Пугачевой между певцом и супругами произошел конфликт, который исчерпался сам по себе лишь спустя несколько лет. Однако, несмотря на разногласия, народные артисты сумели сохранить близкую дружбу и всегда готовы своевременно оказать поддержку друг другу.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:58

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