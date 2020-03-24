Врачи рассказали о мерах безопасности во время дезинфекции дома





Хотя влажные уборки и регулярная дезинфекция дома являются эффективными мерами для борьбы с COVID-19, необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы не навредить своему здоровью. Известно, что постоянный контакт с хлором и антисептиками может вызвать аллергические реакции, затрудненное дыхание и проблемы с кожей. Поэтому медики рекомендуют использовать чистящие средства, предназначенные для конкретных типов поверхностей.К примеру, концентрированный хлор нужно разбавлять водой при 20%. Для защиты дыхательных путей также не будет лишним использование специальных масок. А вот после уборки нужно утилизировать химическое вещество и тщательно помыть руки с мылом. Восстановить состояние пор помогут глицериновый крем, вазелин, масло ши или другая косметика, подходящая определенному типу кожи. Крайне нежелательно использовать аналоги на спиртовой основе и мази, содержащие кортизон.