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Врачи рассказали о мерах безопасности во время дезинфекции дома

На фоне пандемии коронавируса многие россияне теперь регулярно дезинфицируют помещения и предметы быта. Врачи рассказали о мерах безопасности во время уборки дома.

Хотя влажные уборки и регулярная дезинфекция дома являются эффективными мерами для борьбы с COVID-19, необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы не навредить своему здоровью. Известно, что постоянный контакт с хлором и антисептиками может вызвать аллергические реакции, затрудненное дыхание и проблемы с кожей. Поэтому медики рекомендуют использовать чистящие средства, предназначенные для конкретных типов поверхностей.

К примеру, концентрированный хлор нужно разбавлять водой при 20%. Для защиты дыхательных путей также не будет лишним использование специальных масок. А вот после уборки нужно утилизировать химическое вещество и тщательно помыть руки с мылом. Восстановить состояние пор помогут глицериновый крем, вазелин, масло ши или другая косметика, подходящая определенному типу кожи. Крайне нежелательно использовать аналоги на спиртовой основе и мази, содержащие кортизон.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:52

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