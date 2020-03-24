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Эксперты составили список смартфонов-слайдеров

Эксперты составили список смартфонов, разработанных с полным или частичным использованием архитектуры слайдеров. Лидером форм-фактора стала модель Xiaomi Mi Mix 3.

Гаджет оснастили 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Китайская компания одной из первых начала выпускать серии смартфонов-слайдеров с особенностями современных девайсов верхнего ценового сегмента. Сам механизм довольно ограниченно применялся в конструкции мобильного устройства, так как нужен он только для выдвижения участка, в который встроен селфишот. Разработчики оборудовали аппарат чипом Qualcomm Snapdragon 845, качественной основной камерой с двойным модулем и «фронталкой» на 2 матрицы. Кроме этого, Xiaomi поддерживает быструю зарядку или беспроводную док-станцию. Следующим в списке оказался Lenovo Z5 Pro GT, первым получив процессор Snapdragon 855 и ОЗУ на 12 Гб. О продукте X5 Pro GT пользователи знают достаточно мало, ведь официально на российский рынок смартфон не поставлялся, да и по другим каналам редко завозится в страну.

Samsung Galaxy A80 попал в рейтинг за счет расположения в его конструкции модуля для камеры, часть корпуса которой при включении выдвигается и разворачивается. Мобильное устройство FIND X от корпорации OPPO оборудовали внутренним накопителем на 256 Гб и механизмом для выдвижения блоков камеры. Для этого эксперты использовали встроенный электронный подъёмник. Аппарат имеет Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ.

В конец списка поместили Honor Magic 2 со слайдером, установив в девайс 6/128 Гб ОЗУ и ПЗУ соответственно. По аналогии механизм используется в модели Xiaomi и Nokia 8110 4G, однако последнее устройство не является смартфоном, хотя пользуется популярностью из-за присутствия модулей 4G и Wi-Fi.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:40

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