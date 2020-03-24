Испанские ученые выяснили, какие породы миниатюрных собак разводили в Древнем Риме





В некрополе, который раскинулся за пределами Римской Кордовы, были найдены останки людей и собак. Морфологический анализ животных показал, что на территории современной Испании во времена существования Древнего Рима местные жители предпочитали держать средних размеров питомцев. Они напоминали имеющиеся в настоящее время охотничьи и гончие породы. Также были найдены очень маленькие собаки. Повышенный интерес археологов вызвали останки животного, которое при жизни было не более 20 см высотой, имело приплюснутый нос, а внешне могло напоминать пекинеса или чихуа-хуа.Автор проекта Мартинес Санчес предположил, что наличие в домах граждан компактных пород собак указывает на эпоху классической античности. Доказательства этого были найдены в текстах эпитафий.