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Apple собирается возобновить проект беспроводной зарядки AirPower

Аналитик Джон Проссер сообщает, что Apple собирается возобновить проект AirPower, от разработки которого отказались в 2019 году. Технология беспроводной зарядки теперь будет соответствовать "высоким стандартам" компании.

Еще в 2019 году представили Apple заявили, что работа над платформой беспроводной зарядки AirPower приостановлена. Компания не указала причин, по которым устройство не могли выпустить в продажу. Эксперты предполагали, что технология страдала от большого количества сбоев. Более того, качество конечного продукта уступало аналогичным системам для Android-смартфонов. Теперь, по словам YouTube-блогера Джона Проссера, Apple секретно возобновила разработку AirPower.

Инсайдер утверждает, что производитель пытается переделать устройство и беспроводные зарядные катушки таким образом, чтобы они лучше передавало тепло (что было одной из причин, по которой его отменили в первую очередь). Также планируется использовать альтернативное покрытие из белой кожи вместо оригинального силиконового материала. Информацией о точной дате премьеры AirPower сетевые источники пока не располагают.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:28

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