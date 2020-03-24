Apple собирается возобновить проект беспроводной зарядки AirPower





Еще в 2019 году представили Apple заявили, что работа над платформой беспроводной зарядки AirPower приостановлена. Компания не указала причин, по которым устройство не могли выпустить в продажу. Эксперты предполагали, что технология страдала от большого количества сбоев. Более того, качество конечного продукта уступало аналогичным системам для Android-смартфонов. Теперь, по словам YouTube-блогера Джона Проссера, Apple секретно возобновила разработку AirPower.Инсайдер утверждает, что производитель пытается переделать устройство и беспроводные зарядные катушки таким образом, чтобы они лучше передавало тепло (что было одной из причин, по которой его отменили в первую очередь). Также планируется использовать альтернативное покрытие из белой кожи вместо оригинального силиконового материала. Информацией о точной дате премьеры AirPower сетевые источники пока не располагают.