Политологи назвали пандемию коронавируса угрозой демократическому обществу





По мнению специалистов, властям со всего мира приходится в экстренном порядке изобретать и внедрять новые механизмы работы и принятия решений, чтобы минимизировать потери при жестких ограничениях, необходимых в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, осуществляется давление на демократическое сообщество, а также создается угроза его существованию в целом.В частности, работа некоторых парламентов уже замедлилась из-за невозможности быстро утвердить принятые решения удаленно. В США, как минимум, 5 сенаторов Республиканской партии находятся на карантине. Это мешает утвердить законопроект о дополнительном стимулировании экономики страны в существующих условиях. Для одобрения законопроекта, позволяющего удаленное голосование, числа присутствующих в зале сенаторов недостаточно.Политологи выразили обеспокоенность из-за наличия рисков ослабления демократических институтов в некоторых странах, которые ввели режим ЧС, что может произойти под влиянием авторитарных лидеров.