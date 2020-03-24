АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Политологи назвали пандемию коронавируса угрозой демократическому обществу

Политологи сочли пандемию коронавируса угрозой для демократического сообщества. Об этом сообщает американское экспертное издание Politico.
Политологи назвали пандемию коронавируса угрозой демократическому обществу

По мнению специалистов, властям со всего мира приходится в экстренном порядке изобретать и внедрять новые механизмы работы и принятия решений, чтобы минимизировать потери при жестких ограничениях, необходимых в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, осуществляется давление на демократическое сообщество, а также создается угроза его существованию в целом.

В частности, работа некоторых парламентов уже замедлилась из-за невозможности быстро утвердить принятые решения удаленно. В США, как минимум, 5 сенаторов Республиканской партии находятся на карантине. Это мешает утвердить законопроект о дополнительном стимулировании экономики страны в существующих условиях. Для одобрения законопроекта, позволяющего удаленное голосование, числа присутствующих в зале сенаторов недостаточно.

Политологи выразили обеспокоенность из-за наличия рисков ослабления демократических институтов в некоторых странах, которые ввели режим ЧС, что может произойти под влиянием авторитарных лидеров.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы "двойники" голливудских звезд среди российских…
Полина Гагарина поделилась роликом с выступлением 17-летней…
Богдана Кварацхелия рассказала о своем карантине: "Все мысли о…
Названы главные секреты фильма "Грязные танцы", о которых многие не…
Степан Меньщиков может заменить Андрея Черкасова на посту…
Илон Маск подарил больницам в Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции…
«Все только начинается!»: Филипп Киркоров поздравил Александра Буйнова с…
Врачи рассказали о мерах безопасности во время дезинфекции…
Юлия Ефременкова страдает из-за разрыва с Мондезиром…
Уфолог нашёл в лунном кратере древнее лицо, похожее на…
Ксения Собчак возмутилась решением ЦБ об ограничении выдачи наличных через…
Эксперты составили список…
Испанские ученые выяснили, какие породы миниатюрных собак разводили в Древнем…
Apple собирается возобновить проект беспроводной зарядки…
Поборовший рак, Александр Буйнов в 70-й день рождения рассказал о романе с Аллой Пугачевой и ссоре с ее…
Политологи назвали пандемию коронавируса угрозой демократическому…
Аналитики Nielsen Media Research составили ТОП-10 «кризисных» товаров в…
У берегов Новой Зеландии найден огромный резервуар с пресноводной…
Volkswagen на две недели приостанавливает производство в…
Звезду проекта "Дом-2" Юлию Белую раскритиковали за флирт с женатым Степаном Меньщиковым в студии "Бородина против…
Эксперты назвали лучшие компактные смартфоны в 2020…
Apple поднимает стоимость своих…
Ирина Пинчук и Арам Чобанян рассказали о своем разрыве: "Было холодно, я собирался уехать в…
В России ученые создали облегчающий нефтедобычу в Арктике…
Ученые: Ежедневная медитация замедляет процессы старения и снижает уровень…
Ученые обнаружили необычные свойства у красителя из Древнего…
Ведущая «Модного приговора» Юлия Барановская появилась в эфире шоу в аквамариновом…
Участница "Битвы экстрасенсов" Вера Сотникова стала экспертом на программе "Бородина против…
Просмотреть все новости