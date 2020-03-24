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Ксения Собчак возмутилась решением ЦБ об ограничении выдачи наличных через банкоматы

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак в своем Telegram-канале возмутилась решением ЦБ ограничить выдачу наличных денег в банкоматах. Эпатажная светская львица назвала себя неплохим экономистом и добавила, что уже сейчас некоторые магазины принимают оплату только наличными.
Ксения Собчак возмутилась решением ЦБ об ограничении выдачи наличных через банкоматы

Телеведущая Ксения Собчак назвала нелогичными действия регуляторов в подобных условиях, ведь курс рубля упал, а коронавирус в этом случае, добавила звезда, не играет роли. Если правительство стремится защитить народ от распространения пандемии, то политик советует ему поставить возле каждого аппарата по выдаче купюр табличку, что деньги можно получить только в перчатках, а потом не трогать банкомат какой-то период времени. Не давать людям возможности получить средства неправильно.

В то же время Ксении Собчак поспешил ответить Сергей Минаев, известный бизнесмен. По его мнению, безналичные и наличные деньги равнозначны, а потому нет ничего удивительного в том, что банкоматы некоторый период времени использоваться не будут. В заключение Минаев озвучил только одно условие равнозначности наличных и "безнала" - уплату соответствующих налогов.

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Добавил: Joker Сегодня, 16:40

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