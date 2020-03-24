Аналитики Nielsen Media Research составили ТОП-10 «кризисных» товаров в России





Первое место рейтинга заняла популярная гречка с ростом реализации на 66%, а также рис и макароны с показателем 64%. Согласно статистическим данным онлайн-сервиса доставки продуктов питания «СберМаркет», сотрудничающим с Metro Cash&Carry, «ВкусВиллом», «Ашаном» и «Азбукой Вкуса», количество заказов за 13 и 14 марта 2020 года увеличилось более чем на 100% в сравнении с предыдущими днями. Не менее большим спросом пользуются мука и сахар, а также пельмени и мясные консервы, объемы продаж которых возросли на 50-56%.Кроме того, в ТОП-10 «кризисных» товаров попали мыло, туалетная бумага и влажные салфетки. Также американские аналитики зафиксировали значительное увеличение показателя реализации продукции длительного хранения, в том числе детского баночного питания, кормов для домашних животных и бытовой химии.По словам сотрудников консалтинговой компании, больше продуктов питания и товаров первой необходимости россияне покупали только во время рождественских выходных с 1 по 7 января.