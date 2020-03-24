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Звезду проекта "Дом-2" Юлию Белую раскритиковали за флирт с женатым Степаном Меньщиковым в студии "Бородина против Бузовой"

Только недавно в эфире программы "Дом-2. Спаси свою любовь" Степан Меньщиков в присутствии своей беременной жены и остальных коллег восхищался внешностью Юлии Белой. Следом в программе "Бородина против Бузовой" брюнетку раскритиковали за флирт с женатым мужчиной.
Звезду проекта "Дом-2" Юлию Белую раскритиковали за флирт с женатым Степаном Меньщиковым в студии "Бородина против Бузовой"

В эфире программы "Дом-2" коллеги Юлии Белой стали обсуждать причины того, почему ей не везет с мужчинами. Своими соображениями на этот счет поделился и Степан Меньщиков, шоумен вернулся на проект с беременной избранницей, они решили родить ребенка под камерами и устроить свои отношения. Несмотря на присутствие избранницы, которая только недавно жаловалась на поведение Меньщикова и его отношения с бывшей избранницей, проектант стал открыто хвалить ягодицы Юлии Белой, а также ее формы в целом. По мнению шоумена, Белой достаточно просто показывать свою красоту, чтобы сразить любого мужчину.

В эфире программы "Бородина против Бузовой" телеведущие и коллеги Меньщикова решили обсудить эту ситуацию, только критиковать они начали не мужчину, а саму Юлию Белую, так как она якобы своим поведением провоцирует окружающих на подобные высказывания. Эксперты решили, что участница реалити-шоу открыто флиртовала с женатым мужчиной, даже не стесняясь окружающих.

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Добавил: Joker Сегодня, 15:56

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