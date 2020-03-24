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Volkswagen на две недели приостанавливает производство в России

Бренд Volkswagen принял решение на временной основе приостановить сборку авто на территории России. Причиной такого решения послужила нехватка комплектующих, которые поставляются из Европы.

Представители российского подразделения Volkswagen подтвердили факт прекращения сборки транспортных средств бренда на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде. Простой затянется на две недели, стартуя уже 30 марта, причиной такого шага послужил дефицит комплектующих.

Вынужденный отпуск до 10 апреля будет оплачиваться сотрудникам предприятий, что предусмотрено законодательством РФ. Стабильные поставки компонентов для сборки машин не могут быть налажены из-за пандемии коронавируса. По этой же причине свои производства остановили BMW, General Motors, Honda Motors, Ford Motor, Fiat Chrysler, а также Toyota и Nissan.

Как известно, на мощностях индустриального парка “Грабцево” в Калуге ведется сборка машин Skoda и Volkswagen, а в Нижнем Новгороде налажен полный цикл производства моделей Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:58

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