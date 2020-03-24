Ирина Пинчук и Арам Чобанян рассказали о своем разрыве: "Было холодно, я собирался уехать в Москву"

"Трасса, холодно… Я уже собрался ехать в Ростов или Москву", - написал мужчина.





Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук на своей странице в Instagram рассказала поклонникам о своих отношениях с Арамом Чобаняном. Брюнетка откровенно призналась, что между ними тоже бывают ссоры и недопонимания, однако молодые люди любят друг друга. В доказательство вместе с молодым человеком она рассказала историю об их расставании.Все произошло в Брянске, начала Ирина Пинчук. Они поссорились в машине, просто потому, что она слушала музыку, а Арам Чобанян мешал ей, так как листал Instagram. В какой-то момент влюбленные сильно поссорились и парень выбежал из машины.Буквально через несколько минут Арам Чобанян понял, что Ирина Пинчук ему очень дорога, он не хочет потерять ее, а потому вернулся и помирился с избранницей. Сейчас между влюбленными все хорошо, но рассказом они хотели показать, что даже у тех, кого считают идеальной парой, могут быть проблемы и разногласия.