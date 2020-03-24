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Ирина Пинчук и Арам Чобанян рассказали о своем разрыве: "Было холодно, я собирался уехать в Москву"

Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук и ее возлюбленный Арам Чобанян рассказали поклонникам о своих ссорах. Влюбленные откровенно признались, что они однажды расстались из-за мелочи, а молодой человек даже собирался уехать в Москву.
Ирина Пинчук и Арам Чобанян рассказали о своем разрыве: "Было холодно, я собирался уехать в Москву"

Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук на своей странице в Instagram рассказала поклонникам о своих отношениях с Арамом Чобаняном. Брюнетка откровенно призналась, что между ними тоже бывают ссоры и недопонимания, однако молодые люди любят друг друга. В доказательство вместе с молодым человеком она рассказала историю об их расставании.

Все произошло в Брянске, начала Ирина Пинчук. Они поссорились в машине, просто потому, что она слушала музыку, а Арам Чобанян мешал ей, так как листал Instagram. В какой-то момент влюбленные сильно поссорились и парень выбежал из машины.
"Трасса, холодно… Я уже собрался ехать в Ростов или Москву", - написал мужчина.


Буквально через несколько минут Арам Чобанян понял, что Ирина Пинчук ему очень дорога, он не хочет потерять ее, а потому вернулся и помирился с избранницей. Сейчас между влюбленными все хорошо, но рассказом они хотели показать, что даже у тех, кого считают идеальной парой, могут быть проблемы и разногласия.

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Добавил: Joker Сегодня, 15:42

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