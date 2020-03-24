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Участница "Битвы экстрасенсов" Вера Сотникова стала экспертом на программе "Бородина против Бузовой"

Участница проекта "Битвы экстрасенсов" Вера Сотникова до начала съемок нового сезона стала экспертом на программе "Бородина против Бузовой". В эфире обсуждалась ситуация с мужской изменой, но в итоге экстрасенс поразила всех своими мыслями.

В последнем эфире программы "Бородина против Бузовой" эксперты и участники проекта "Дом-2" обсуждали ситуацию с изменой Александра Пахомова избраннице и его разрыв. Неожиданно Вера Сотникова сказала, что мужчины всегда изменяют, а потому женщинам нужно просто смириться с этим и принять, как данность. Подобные высказывания сразу же подвергли критике телеведущие и коллеги молодого человека, объяснив, что на реалити-шоу все по-настоящему, это их реальная жизнь, что бы не думали фанаты проекта.
Участница "Битвы экстрасенсов" Вера Сотникова стала экспертом на программе "Бородина против Бузовой"

Осудила действия экстрасенса и телеведущая Ольга Бузова. Певица оказалась просто шокирована этим заявлением, а она, как известно, счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном, а многомиллионная армия поклонников звезды уже уверена в скорой свадьбе влюбленных. Сам Давид Манукян недавно откровенно рассказал, как он влюбился в исполнительницу и не хотел уходить со съемочной площадки, когда она была там.

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Добавил: Joker Сегодня, 15:15

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