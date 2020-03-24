Участница "Битвы экстрасенсов" Вера Сотникова стала экспертом на программе "Бородина против Бузовой"





В последнем эфире программы "Бородина против Бузовой" эксперты и участники проекта "Дом-2" обсуждали ситуацию с изменой Александра Пахомова избраннице и его разрыв. Неожиданно Вера Сотникова сказала, что мужчины всегда изменяют, а потому женщинам нужно просто смириться с этим и принять, как данность. Подобные высказывания сразу же подвергли критике телеведущие и коллеги молодого человека, объяснив, что на реалити-шоу все по-настоящему, это их реальная жизнь, что бы не думали фанаты проекта.Осудила действия экстрасенса и телеведущая Ольга Бузова. Певица оказалась просто шокирована этим заявлением, а она, как известно, счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном, а многомиллионная армия поклонников звезды уже уверена в скорой свадьбе влюбленных. Сам Давид Манукян недавно откровенно рассказал, как он влюбился в исполнительницу и не хотел уходить со съемочной площадки, когда она была там.