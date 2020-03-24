Эксперты назвали лучшие компактные смартфоны в 2020 году





Лидером оказался компактный iPhone 8, который имеет производительный, по меркам 2017 года, процессор Apple A11 Bionic. Смартфон оснащен 2 Гб ОЗУ, а также может похвастаться мощной основной камерой с шестью линзами и системой оптической стабилизации. В России данная модель продается по цене 35 тыс. рублей. Второе место получил iPhone 7, стоимость которого достигла 26 тыс. рублей. Главным его достоинством эксперты называют процессор A10 Fusion. Тройку лидеров закрывает iPhone 6S 2015 года, которая зарекомендовала себя на рынке благодаря хорошему аккумулятору и возможности записывать 4K-видео.Следом располагается Xiaomi Redmi 4X, имеющий разрешение экрана 1280х720, несмотря на компактность. Модель оснащается процессором Snapdragon 435 и 3 Гб ОЗУ. Последнее место досталось iPhone SE с двухъядерным процессором A9 и 2 Гб ОЗУ.