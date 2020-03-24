Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин разделся догола после проигрыша в карты





Участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь", как известно, на данный момент находятся в отпуске на Сейшелах, откуда публикуют солнечные снимки, а также делятся своими впечатлениями от пребывания на острове. Так, Марина Африкантова недавно пожаловалась, что сильно отравилась или получила солнечный удар, после чего вынуждена была оставаться в своей каюте. Семейство Дмитренко после прибытия отправилось на роскошную виллу, тогда как остальные пары живут в каютах на яхте.Тем не менее, участники проекта, как оказалось, весело проводят время, Сейшелы пришлись им по душе. Майя Донцова и Алексей Купин, к примеру, устроили игры в карты, а после проигрыша брюнетка дала своему избраннику весьма забавное задание. Мужчина в итоге разделся догола, а интимные места ему пришлось прикрыть кепкой. Роман Капаклы в то же время снял все происходящее на камеру, кадры попали в Сеть, где поклонники пары смогли оценить фигуру участника реалити-шоу.