Apple поднимает стоимость своих устройств





Как заметили граждане Канады, Европы, Австралии и некоторых азиатских регионов, Apple решила увеличить стоимость MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro. Британские СМИ отметили, что более дорогая версия устройств стала дороже в среднем на 10%. На данный момент цена iPhone остаётся прежней, тем не менее инсайдеры считают, что смартфоны также подорожают.Более того, корпорация, не объявляя об этом официально, решила снять ограничения на покупку телефонов. Теперь у всех желающих есть возможность купить неограниченное количество iPhone в одни руки. На прошлой неделе Apple ограничила продажи, чтобы каждый покупатель мог приобрести максимум два устройства. На официальном сайте разработчика в Китае это ограничение ещё остаётся в силе.