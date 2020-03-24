В России ученые создали облегчающий нефтедобычу в Арктике элемент





Пока что для защиты от разрушения и образования ледяной корки на трубах и оборудовании, используемого на площадках добывания нефти в Арктике, эксперты применяют 2 вещества. В то же время ученые одного из университетов на территории России разработали элемент, взяв за основу хитозан, способный помочь нефтяникам. Модификация этого вида нерастворимой клетчатки является надежным средством, защищающим металлические поверхности от коррозии и обледенения.В то же время полученный ингредиент с экономической точки зрения выгоднее создавать, чем 2 применяющихся сейчас вещества. Кроме этого, он не вредит экологии. Специалисты, занимающиеся разработкой, уже подали заявку на получение патента.