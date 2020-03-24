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В России ученые создали облегчающий нефтедобычу в Арктике элемент

Ученые из России изготовили новый элемент, который смягчит процессы коррозии металла и его обледенение. Сейчас это необходимо при добыче газа и нефти в Арктике.
В России ученые создали облегчающий нефтедобычу в Арктике элемент

Пока что для защиты от разрушения и образования ледяной корки на трубах и оборудовании, используемого на площадках добывания нефти в Арктике, эксперты применяют 2 вещества. В то же время ученые одного из университетов на территории России разработали элемент, взяв за основу хитозан, способный помочь нефтяникам. Модификация этого вида нерастворимой клетчатки является надежным средством, защищающим металлические поверхности от коррозии и обледенения.

В то же время полученный ингредиент с экономической точки зрения выгоднее создавать, чем 2 применяющихся сейчас вещества. Кроме этого, он не вредит экологии. Специалисты, занимающиеся разработкой, уже подали заявку на получение патента.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:41

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